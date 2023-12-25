Afyonkarahisar şehidini bekliyor

Irak'ın Kuzeyi Hakurk Bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras-3 operasyonu kapsamında Terör Örgütü Mensupları tarafından sızma girişimi sırasında açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, P. Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan, P. Söz. Er Çağatay Erenoğlu, P. Söz. Er Yasin Karaca, P. Söz. Er Emre Taşkın, P. Uzm. Onb. İsmail Yazıcı şehit düştü. Şehitlerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesi, bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Şırnak'a oradan ise Havayolu ile akşam saatlerinde Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirilecek.

Şehit Günay'ın naaşı havalimanındaki askeri törenin ardından konvoy eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konulacak. Şehit Teğmen yarın öğle namazına müteakip Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Beldesi Çalışlar Mahallesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.