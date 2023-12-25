AK Parti’den Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği

AK PartiGençlik Kolları Başkanlığı, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 87. yılında iki gün sürecek etkinlikle anacak. Yarın ve 26 Aralık Salı Ankara ATO Congresium'da yapılacak 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' etkinliği kapsamında çeşitli konferans ve söyleşiler düzenlenecek. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Gençlik için Ersoy'un yerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayarak, "İstiklalimiz için milletimizin kahramanca verdiği mücadeleyi yazdığı marş ile satırlarına nakış nakış işledi. Bugün bizler de onu hayırla yad ediyor, minnet borcu duyuyoruz" dedi. Ersoy ile ilgili bugüne kadar programlar yapmış, eserler ortaya koymuş sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin de etkinlik alanında stant açacaklarını belirten İnan, "Böylelikle gençler için sosyal ve entelektüel bir ortamın olduğu, güzel vakit geçirebilecekleri iki gün geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.