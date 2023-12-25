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Giriş Tarihi: 25.12.2023 23:30

Başkan Saygılı'dan Can Ataklı'ya tepki: İnsanlıktan nasibini alamamış

Ülkece verdiğimiz şehitlerimizin acısını yaşarken Can Ataklı isimli gazetecinin şehit babasına “Kimsin Lan Sen Kimsin” demesi infiale neden oldu. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, gazeteci Ataklı’ya “İnsanlıktan nasibini alamamış gazeteci müsveddesi” diyerek tepki gösterdi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Başkan Saygılı’dan Can Ataklı’ya tepki: İnsanlıktan nasibini alamamış

Türkiye ve Kırıkkale şehitlerinin acısını yaşarken kendini bilmezler toplumun değerlerine açıkça saldırırken acılı insanlarımızın da sinir uçlarıyla oynuyor. Can Ataklı isimli gazeteci de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babasını hedef alarak "Kimsin lan kimsin, şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var" sözleri adeta infiale neden oldu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'da infiale sebep olan bu sözlere X sosyal medya hesabından tepki göterdi. Saygılı, "Milletimizin değerlerine hakaret etmekten başka vasfı olmayan, şehitlik makamının değerini kavrayamamış bu gazeteci mesveddesi Can Ataklı Türk adaleti önünde hesap verecek, ipini elinde tutanların cezasını ise şanlı Türk Ordumuz" ifadesiyle tepkisini paylaştı.

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Başkan Saygılı'dan Can Ataklı'ya tepki: İnsanlıktan nasibini alamamış
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