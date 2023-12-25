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Giriş Tarihi: 25.12.2023 19:24 Son Güncelleme: 25.12.2023 19:44

Denizlili şehit Mehmet Serinkan için salı günü cenaze töreni düzenlenecek

Kuzey Irak'ta 22 Aralık günü hain terör saldırısı sonucu şehit olan 6 kahraman askerden Denizlili Uzman çavuş Mehmet Serinkan 26 Aralık 2023 Salı günü öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılınacak.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Denizlili şehit Mehmet Serinkan için salı günü cenaze töreni düzenlenecek

Kuzey Irak'ta 22 Aralık günü hain terör saldırısı sonucu şehit olan 6 kahraman askerden Uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın memleketi Denizli'nin Tavas İlçesi Yorga Mahallesi'ndeki evinde bekleyiş sürüyor. Akşam saatlerinde şehit Uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşının Denizli'ye getirileceği öğrenilirken, 26 Aralık Salı günü Salı Pazarı Meydanı'nda öğle namazına müteakip cenaze merasimi düzenleneceği belirtildi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLİYOR

Denizli'de Sarayköy Belediyesi'nden yapılan açıklama da ise 31 Aralık günü gerçekleştirilecek olan deve güreşi etkinlikleri de iptal edildi. Yapılan açıklamada "Tavaslı hemşehrimiz Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan kardeşimizin de içerisinde olduğu 12 şehidimiz dolayısıyla 31 Aralık 2023 Pazar günü (bu pazar) yapacak olduğumuz 38. Sarayköy Deve Güreşleri Festivalimiz iptal edilmiştir. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurulur" denildi.

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Denizlili şehit Mehmet Serinkan için salı günü cenaze töreni düzenlenecek
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