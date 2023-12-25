Katil İsrail katliama doymadı: Kazdıkları çukurlara atıp üzerlerine ateş açtılar

İşgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Hastane, okul, cami, kilise demeden her noktayı bombalayan işgal ordusu, çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesi hedef alıyor. Gazze'deki hükûmete bağlı medya ofisi, İsrail'in 2,5 ayı aşkın süredir Gazze'de devam eden saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamada görgü tanıklarına dayandırılan, İsrail ordusunun Gazze ve Kuzey vilayetlerde 137'den fazla Filistinliyi infaz ettiğini gösteren bilgilere yer verildi. Tanıklıklara göre, Gazze kentinin doğusunda toplama kampı kuran İsrail askerleri, onlarca Filistinliyi burada kazdıkları büyük çukurlara atarak üzerlerine ateş açtı. Daha sonra iş makineleriyle Filistinlilerin üzerinden geçerek onları toplu şekilde gömdü.Açıklamaya göre, İsrail askerleri El-Avde Hastanesi'ne gitmekte olan ve beyaz bayraklar taşıyan hamile kadınlara yakın mesafeden ateş açtı. Ölen kadınların üzerine iş makineleriyle toprak yığdı.Açıklamaya göre, İsrail ordusunun bombardımanında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 258 kişi katledildi. 53 bin 688 kişi de yaralandı.Ölenlerin arasında 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma personeli ve 103 gazeteci bulunuyor.Saldırılarda yıkılan binaların enkazında ya da yol kenarlarında olup akıbetlerinin ne olduğu bilinmeyen yaklaşık 7 bin kişi kayıp, bunların yüzde 70'ini ise kadın ve çocuklar oluşturdu.İsrail güçleri şu ana kadar en az 101'i doktor ve sağlık personeli, 8'i gazeteci olmak üzere 2 bin 600 kişiyi alıkoydu.İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde şiddetli saldırılar düzenlediği Tel ez- Zater ve Cibaliya'dan sınırlı bir şekilde çekilmesi, bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. İşgal ordusunun ayrıldığı yerlerde, yollarda top mermileri ile öldürülen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin cesetlerine rastlanıyor.Gazze'de 80 gündür süren savaş, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu çatışmaların şiddetlenmesiyle beraber binlerce çocuğun hayatını tehdit eden salgın hastalıklar ise ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Gazze halkı, içme suyu ve temizlik için su bulamayan insanlar arasında hastalıkların hızla yayıldığından şikâyet ettiler.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği duyuruldu. el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 103'e yükseldi.