Metropol kente özel program

AK Parti ve MHP, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı.AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği aday belirleme heyetleri 13'ncü toplantının ardından yol haritasını şekillendirdi.Bu kapsamda MHP 7 ilde, 74 ilde ise AK Parti aday çıkaracak ve kritik görülen illerde Cumhur İttifakının adayı desteklenmiş olacak.Aday tanıtım toplantıları için de gaza basan AK Parti, 15 Ocak'ta İstanbul dışındaki tüm illerin adayını Ankara Kapalı Spor Salonunda kamuoyunun önüne çıkaracak.İstanbul için ayrı bir program düzenlemesi beklenen parti yönetiminin bunu 15 Ocak'tan önce yapması planlanıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta mesaisinin büyük bölümünü aday belirleme çalışmalarına ayırması bekleniyor.AK Parti bir yandan aday çalışmaları yaparken diğer yandan da seçim beyannamesi ve starateji toplantılarını da sürdürüyor. AK Parti strateji toplantılarında vites artırdı.Yeni yılla birlikte seçim takviminin işlemesiyle partinin kendi takvimi de hızla hayata geçirilecek.15 Ocak'ta Ankara Spor Salonunda aday tanıtım toplantısı ile birlikte seçim beyannamesinin de açıklanması planlanıyor.AK Parti'nin önümüzdeki günlerde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı programda Cumhur İttifakı'nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladıktan sonra ilçe belediye başkan adaylarını ise daha sonra açıklaması öngörülüyor.