MİT’ten Süleymaniye’de operasyon: PKK’nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

ÖRGÜT ADINA İDEOLOJİK EĞİTİM VERİYORDU

Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusu Ali Xebat kod adlı Erdinç Boşcal,

terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veriyordu. Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu. Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.