MİT’ten Süleymaniye’de operasyon: PKK’nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

MİT, PKK'ya yönelik operasyonlarına devam devam etti. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod adlı Erdinç Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Erdinç Bolcal'ın, Irak'da PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler verdiği öğrenildi.
ÖRGÜT ADINA İDEOLOJİK EĞİTİM VERİYORDU
Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusu Ali Xebat kod adlı Erdinç Boşcal,
terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veriyordu. Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu. Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.
EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal'ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.