Türkiye, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 12 vatan evladı için yas tutarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya üzerinden dolanan videosu gündeme bomba gibi düştü.

"Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) CHP'lileştiriyorsunuz" diyerek Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi eleştiren ve ardından istifa ederek CHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Mansur Yavaş'ın, gerçek yüzü ortaya çıktı.





Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilmek için CHP'nin ortağı olan ve PKK'nın siyasi uzantısı olan partiye göz kırpan Yavaş, yerel seçimlere 4 ay kala milliyetçi kimliğine büründü. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda Yavaş'ın, İHA/SİHA'lardan duyduğu rahatsızlık ve katıldığı bir programda eli kanlı katil APO'ya "Bey" diye hitap ettiği, ayrıca CHP'nin Kongresi'nde de Selahattin Demirtaş'a selam söyleyenleri ayakta alkışladığı görüntüler ortaya çıktı.

Önce HDP'ye alkış tuttu, şimdi milliyetçi maskesi taktı! Mansur Yavaş'tan iki yüzlü siyaset! | Video

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken Yavaş'ın, şehit düşen 12 vatan evladını da siyasi malzeme haline getirdiği görüldü. Yavaş Ankara'nın işler caddelerinde bulunan reklam panoları ve billboardlara "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazılı görselleri astığı görüldü. Yavaş'ın söz konusu hareketine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda genel seçimlerde eli kanlı katil APO'ya bey diye hitap eden, İHA/SİHA'ları diline dolayıp HDP'ye şirin görünmeye çalıştığı ortaya çıkan Yavaş'ın, istediğini alamayınca yerel seçimler için tekrar milliyetçi olduğu anlaşıldı. Yavaş'ın iki yüzlülüğüne AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tepki gösterdi.

"YAVAŞ'IN NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi partisini CHP'ye benzetmekle suçlayan Sayın Yavaş, ABB Başkanı seçildikten sonra tam bir CHP'li gibi davranmaya başladı. Demek ki Yavaş'ın içinde çok büyük bir CHP'lilik varmış. Baktığımız zaman Sayın Yavaş için partisi, davası değil koltuğu daha önemliymiş. Öyle olmasaydı, geçenlerde Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayan'ın yıldönümüydü. Bütün CHP'liler tweet atarken o atamadı. Niye atamadı? Çünkü Ülkücü taraftarlarını küstürmekten korktu. Ancak genel seçimlerde de HDP'ye şirin görünmek için İHA/SİHA'ları diline dolayıp, TCG Anadolu'ya laf etmişti. Bebek katili APO'ya 'Bey' diye hitap etmişti. Yetmemiş Selo'ya selam söyleyenleri ayakta dakikalarca alkışlamıştı. 15 Temmuz programlarına destek vermeyip, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmamış üstüne üstlük vatandaşla dalga geçer gibi konserler düzenlemişti. Yavaş'ın ne olduğu belli değil. Şimdi de şehit olan 12 vatan evladımızı kendisine siyasi malzeme yapıp 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıyor. Geçmişte Bahçeli'ye ağır ithamlarda bulunup, ışığı aldıktan sonra da sanki kökten, babadan, deden CHP'liymiş gibi CHP'lilerden fazla CHP'lilik yapmaya çalışıyor. CHP'li Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, ne yazık ki bu milletin değil Selo'ya, Kavala'ya selam gönderenlerin adayı. Allah kimseyi Mansur Yavaş'ın düştüğü duruma düşürmesin. Kıblesi belli olmayan siyasetiyle en sonunda DEM Parti'ye geçerse şaşırmayız" dedi.