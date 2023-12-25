Şehidin nişan ve düğün fotoğrafları ortaya çıktı

Şırnak 23'üncü Piyade Tugay Komutanlığı'nda 3 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Mardinli şehit Cebrail Dündar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihindeki depremde büyük hasar gören Malatya'ya geçici görevli gitti.

Burada depremzedelere yardıma giden Şehit Dündar, depremde ailesini kaybeden eşi Semanur ile tanıştı. Evlenme kararı alan iki genç daha sonra birlikte Mardin Kızıltepe ilçesi Arıklı köyü Boyunlu mezrasında oturan Dündar ailesinin yanına geldi. Semanur'un ailesini kaybetmesi nedeniyle düğün yapmayan gençler Şehit Cebrail Dündar'ın yaşadığı mezrada geçtiğimiz Mayıs ayında aile arasında yapılan nikah ile evlenerek Malatya'ya yerleştiler.

Yeni evli Semanur, eşinin görevde olması nedeniyle Kızıltepe de Dündar ailesi ile kalırken olaydan birkaç gün önce ehliyet sınavı için gittiği memleketi Malatya'da eşinin şehit haberini aldı. Bir gün önce eşiyle telefonda görüşen Semanur acı haberi alır almaz Kızıltepe ilçesine gelerek eşinin cenaze törenine ve defnine katıldı. Bitkin bir durumda olan acılı Semanur 'ona nasıl kıydınız' diye sürekli sayıkladı.