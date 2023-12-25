Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne ağır bombardıman: Toplam 56 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Türkiye, şehitlerine ağladı... Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik devam eden operasyonlarda 12 askerimiz şehadeta ulaştı. 84 milyonun yüreği yanarken bölgede operasyonlar bir an olsun durmadı. Güvenlik güçleri, havadan ve karadan terör unsurlarını abluka altına aldı. Terör örgütü PKK'ya ait mağaralar ve kaçış yollarına bombalar yağdırıldı.