Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne ağır bombardıman: Toplam 56 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Türkiye, şehitlerine ağladı... Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik devam eden operasyonlarda 12 askerimiz şehadeta ulaştı. 84 milyonun yüreği yanarken bölgede operasyonlar bir an olsun durmadı. Güvenlik güçleri, havadan ve karadan terör unsurlarını abluka altına aldı. Terör örgütü PKK'ya ait mağaralar ve kaçış yollarına bombalar yağdırıldı.
TERÖRİSTLERE HAVA VE KARA HAREKATI!
Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getiririlen teröristlerin sayılarını açıkladı. Buna göre bölgeye hava ve kara harekatı yapıldı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen kara harekatında 30, hava harekatında ise 26 teröristin öldürüldüğü vurgulandı.