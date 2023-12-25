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Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:27 Son Güncelleme: 25.12.2023 10:53

Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!

İstanbul Bakırköy’de sokak röportajı yapıldı. Bu sırada iki genç, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef aldı. ‘Bu devlet teröristtir’ ifadelerini kullanan şahıs, büyük tepki topladı. Güvenlik Büro Amirliği ekipleri de görüntüler üzerine düğmeye bastı. İsimlerinin Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen şüpheliler, gözaltına alındı.

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Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!

Türkiye'nin konuştuğu olay dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. 83 milyon şehitlerine ağlarken, sokak röportajında skandal ifadeler kullanan iki genç, büyük tepki aldı. Öyle ki İstanbul Bakırköy Meydanı'nda dün öğle saatlerinde bir sokak röportajı yapıldı.

Bir şahsın 'Bu devlet teröristtir' cümlesini kurduğu anlar, herkesn tepkisi aldı. Cümleyi ısrarla savunan gencin yanındaki arkadaşının da kendisine destek verdiği anlar kameralara yansıdı.

Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı! | Video

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine düğmeye bastı. O röportaja ilişkin isimlerinin Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!
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