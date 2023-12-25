Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nin yapması gerekeni yapıyorum

Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmeleri yapılırken sıra DEM Partisi'ne gelince Genel Kurulu terk etti.

DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurulu salonundan ayrılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum' dedi.

Gazetecilerin, 'Daha önce bütçe sonuna kadar kalırdınız. Bugün DEM milletvekilleri konuşurken çıktınız. CHP'yi takip edecek misiniz' sorusuna cevap veren Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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