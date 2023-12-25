Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum
Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:44 Son Güncelleme: 25.12.2023 15:02

Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum

Son dakika haberi: DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurulu salonundan ayrılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum' dedi.

DHA
Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nin yapması gerekeni yapıyorum

Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmeleri yapılırken sıra DEM Partisi'ne gelince Genel Kurulu terk etti.

DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurulu salonundan ayrılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum' dedi.

Gazetecilerin, 'Daha önce bütçe sonuna kadar kalırdınız. Bugün DEM milletvekilleri konuşurken çıktınız. CHP'yi takip edecek misiniz' sorusuna cevap veren Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum
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