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Giriş Tarihi: 25.12.2023 18:25 Son Güncelleme: 25.12.2023 18:28

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanı Güler ve komuta kademesi Hakkari'de

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkâri’ye gitti.

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanı Güler ve komuta kademesi Hakkari’de

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkâri'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

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SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanı Güler ve komuta kademesi Hakkari'de
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