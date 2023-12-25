Terör örgütünün propagandasını yapanlara soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili; Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Muş, Adana, Antalya, Bingöl, Hatay, Denizli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirten Tunç, bunlardan 12'sinin yurtdışında olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 1 kişinin tutuklandığını, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmekte olduğunu belirterek, adli soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.