Haberler Gündem Haberleri Terör örgütünün propagandasını yapanlara soruşturma
Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:00 Son Güncelleme: 25.12.2023 15:03

Terör örgütünün propagandasını yapanlara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, bunlardan 12’sinin yurtdışında olduğu belirlendiğini kaydetti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Terör örgütünün propagandasını yapanlara soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili; Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Muş, Adana, Antalya, Bingöl, Hatay, Denizli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirten Tunç, bunlardan 12'sinin yurtdışında olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 1 kişinin tutuklandığını, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmekte olduğunu belirterek, adli soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

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Terör örgütünün propagandasını yapanlara soruşturma
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