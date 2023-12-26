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Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:59

Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

AA
Adana’da FETÖ’nün ev abisi olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu ve örgüt içinde "şehir dışı talebe mesulü" ve en son "ev abisi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı ayrıca sanığın ilgilendiği öğrencileri askeri okul sınavlarına yönlendirdiğini, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu terör örgütünü destekleyici paylaşımlarda bulunduğunu ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını bildirerek, T.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.Y, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı T.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
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