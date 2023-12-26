Amasya’da İYİ Parti’den ayrılan isimler MHP’ye döndü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Amasya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti ile yollarını ayıran 60 civarında partili, MHP'ye kayıt oldu.

2017 MHP'den ayrılarak İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener'e "yuvana dön" çağrısında bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilk cevap Amasya'dan geldi. Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Amasya teşkilatlarından toplu şekilde istifa eden isimlerin bir kısmı Milliyetçi Hareket Partisi Amasya İl Başkanlığını ziyaret ederek partiye üye oldu. MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, partiyi ziyaret eden ve "yuvaya dönmek" isteyen isimlerle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Amasya İl Başkanı, İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri dahil yaklaşık 300 civarında partili, İYİ Parti yönetiminden toplu olarak istifa etmişti.