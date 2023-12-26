Bakan Tunç: Meclis’te 800 dokunulmazlık dosyası var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, CHP'nin ittifak ortağı DEM Partili Milletvekillerinin Meclis kürsüsünden terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulunmasına ilişkin, "Terörle mücadelemiz kesintisiz, kararlı bir şekilde devam edecek. Özellikle terörü destekleyenler, terörün maşasını tutanlar bakımından da mücadelemiz her zaman devam edecek. Terörün konuşulduğu bir yerde insan hakları konuşulamıyor, terörün konuşulduğu bir yerde maalesef yaşam hakkından söz etmek mümkün değil. Milletvekillerinin özellikle terör noktasında, terörle mücadele noktasında devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir. Herkesin sorumlu davranması gerekir. Eğer siz milletten yetki alarak gelmişseniz milletin beklentilerine uygun sözler etmeniz gerekir. Eğer sarf etmezseniz, terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız elbette ki orada konu yargıya intikal eder, soruşturmaya intikal eder" dedi.

MECLİS'TE 800 DOKUNULMAZLIK DOSYASI VAR

Bakan Tunç, Meclis'te çok sayıda dokunulmazlık dosyasının olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 800'ü buldu. 800 dokunulmazlık dosyasının büyük bir bölümü de terör propagandası ile alakalı. Bu dosyalarla ilgili hangi kararların verileceğini elbette ki meclisteki ilgili komisyonlarımız verecektir. Devletimizin birlik beraberliğini, ülkemizin bütünlüğünü bozmaya yönelik bu tür teşebbüslere kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DEM Parti tarafından Diyarbakır'da düzenlenen kongrede, "suç ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, "Partinin Diyarbakır'daki gençlik kongresi ile ilgili olarak da soruşturma açıldı. Orada 52 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 52 kişinin 23'ü ile ilgili işlemler devam ediyor. Orada suç teşkil eden, savcılarımızın tespit ettiği hususlar söz konusu oldu. Hep beraber oradaki süreci de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TARTIŞILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada "Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz" ifadelerine ilişkin Bakan Tunç, "Bunların tartışılması bir kere söz konusu olamaz, bunu kabul etmek mümkün değil. Anayasamızın 3. maddesi açık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür ve bu 3. madde Anayasamızın değiştirilemez maddelerindendir. Dolayısıyla değiştirilemez maddelerin tartışılması ile ilgili bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.

ANAYASA MADDELERİNİN YOK SAYILMASI TARTIŞMALARA YOL AÇIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a tepki göstermesine yönelik Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Bu tür tartışmalar özellikle Anayasa Mahkememizin son verdiği kararlarla ilgili bir tartışma ortamı oluştu. Anayasa Mahkememizde, Yargıtayımız da, tüm mahkemelerimiz özellikle anayasamıza bağlı. Bu anayasa maddeleri değişmediği müddetce bu anayasa hükümleri uygulanması lazım. Dolayısıyla anayasa maddelerinin bir kısmı ile bağlı bazı maddelerle bağlı olmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de anayasaya bağlı olacak, Yargıtayımız da bağlı olacak ve mahkeme kararları da tüm mahkeme kararları bakımından bağlayıcı olduğunu Anayasa 153'te Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı Anayasa 154'te Yargıtay kararları bağlayıcı ve tüm mahkeme kararları bağlayıcı. Dolayısıyla Anayasa Mahkememizin de Yargıtayımızın da tüm mahkemelerimizin uygulamak zorunda olduğu bir anayasa var ve uygulamak zorunda olduğu ayrım yapmaksızın anayasa maddeleri var. Bir takım yorum yoluyla bazı anayasa maddelerinin yok sayılması bu tartışmalara elbette ki yol açıyor. Bu tartışmalara yol açmayacak bir şekilde anayasanın ve kanunlarımızın uygulanması noktasındaki hassasiyeti tüm yüksek mahkemelerimiz yargı kurumlarımız yasamamız yürütmemiz hepimiz bağlı olduğumuz kurallar var ve bu kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundayız.

CAN ATALAY KARARI

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında ikinci kez ihlal kararı vermesine ilişkin Bakan Tunç, " İkinci bir ihlal kararı söz konusu oldu. Bu kararla ilgili olarak da gerekçeli karar henüz daha açıklanmadı. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra ilgili mahkemeler ilgili süreç içerisinde kararlarını vereceklerdir. Hep beraber onu bekleyeceğiz" dedi.

ŞEHİT VE ŞEHİT AİLELERİNE HAKARET

Can Ataklı'nın şehit babasına "Kimsin sen" şeklinde hakaret etmesini de değerlendiren Bakan Tunç, "Üzüntü verici. Şehit babamıza yönelik bu ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Bu konuda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu beyanı duyar duymaz gerekli soruşturmayı başlattı ve bu soruşturmanın neticesini hep beraber bekliyoruz. Sadece bu konuda değil sosyal medyada özellikle şehit ailelerimize yönelik, şehitlerimize yönelik özellikle terör propagandası yapan, suçu ve suçluyu öven kişiler noktasındaki tespitler var. Bu tespitler ışığında başlatılan soruşturmalar var. Şu ana kadar 55 kişi hakkında 15 ilde sosyal medyadaki yaptıkları paylaşımdan dolayı terör propagandası, suç ve suçluyu övme ve şehit ailelerine hakaretten dolayı açılan soruşturma var, 15 ilde 55 kişi hakkında açıldı bu soruşturmalar. Bunun 26'sının yurtdışında olduğu tespit edildi. Diğer hesaplar yurtiçinden ve bu hesaplardaki paylaşımlarla ilgili olarakta 29 kişi tespit edildi. Bu kişilerden 3'ü tutuklandı, şu anda birisi de gözaltında. Bu süreçler devam ediyor. Bu noktada özellikle sosyal medya aracılığıyla suç işleyenlere karşında yargımız soruşturma makamlarımız kararlı bir şekilde mücadele ediyor" dedi.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN YARGIMIZA YARDIMCI OLMASI LAZIM

Bakan Tunç, "Özellikle şehitler verdiğimiz, milletimizin yüreklerinin yandığı bir dönemde bu şekilde bir propagandanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmiş olması ve bu anlamdaki hassasiyeti de göz önünde bulundurduğumuzda yargımızın da bu konuda kararlı bir mücadelesinin olduğunu ve gerekli soruşturmaları gerçekleştirdiğini, tutuklamaları ve gözaltıları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Özellikle bu hesaplar bakımından yurt dışından yapılan paylaşımlar noktasında sosyal medya şirketlerinin yargımıza yardımcı olması noktasındaki yasal düzenlememiz var. Bu konuda da eğer uygulamada bir eksiklik söz konusu olursa bu konudaki yaptırımları da uygulama noktasındaki çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.