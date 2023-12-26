Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş heyetini kabul etti
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:12

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş heyetini kabul etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl ve İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile belediye başkanları; Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek şehrin güncel durumuna ilişkin bilgiler aktardı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş heyetini kabul etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl ve İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette heyet; 6 Şubat depremlerinin ardından şehirdeki güncel duruma ilişkin Başkan Erdoğan'a bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş'a göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleriyle; Sayın Bakanımız, Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla Kahramanmaraş heyeti olarak şehrimizin güncel durumunu arz ettik. Zât-ı devletlerine şehrimize gösterdikleri teveccüh için şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş heyetini kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA