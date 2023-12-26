Depremzede Semanur’un şehit acısı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan ve memleketi Mardin'de toprağa verilen Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın, eşi Semanur Dündar ile deprem bölgesinde tanışıp evlendiği ortaya çıktı. Şehit Dündar, Kahramanmaraş merkezli depremde geçici görevle gittiği Malatya'da, depremde ailesini kaybeden Semanur ile tanıştı. Çift mayıs ayında aile arasında yapılan nikâhla evlenip Malatya'ya yerleşti. Depremde ailesini kaybeden Semanur Dündar hain saldırı sonucu ise çok sevdiği eşini yitirdi. Şehitten geriye, eşiyle çektirdiği nikâh fotoğrafları kaldı.