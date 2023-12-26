Başkan Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi

Denizli'nin kahraman şehidi Mehmet Serinkan dün Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Tavas'a uğurlanmış, şehit Serinkan bugün toprağa verilmişti. Acılı babanın ayakta durmakta güçlük çektiği tören sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon ederek aileye taziyelerini iletti.

"RABBİM BİZLERİ CENNETİNDE KAVUŞTURSUN"

Kahraman şehidin babası ile bizzat telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm ülkeye ve özellikle aileye baş sağlığı ve sabır dileyerek başladığı konuşmasında, "Rabbim bizleri cennetinde kavuştursun. Allah yar ve yardımsınız olsun" dedi.

ASKER KIYAFETLİ ÖZEL BİREY BÜŞRA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ayrıca, şehit cenazesine asker kıyafetiyle gelen şehidin kardeşi Büşra ile telefonla görüştü. Görüşmeye Önceki Dönem Ekonomi Bakanı, Ak Parti MYK Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi aracılık etti. Büşra, Erdoğan'a "Sizin hayranınızım, sizi çok seviyorum" dedi. Erdoğan ise Büşra'ya cevap olarak, "Allah razı olsun. Sevenlerin çok olsun inşallah. İnşallah Denizli'de ya da Ankara'da görüşme fırsatı buluruz seninle" dedi.