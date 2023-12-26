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Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:34 Son Güncelleme: 26.12.2023 10:59

Terör örgütü PKK'ya 32 ilde operasyon: 208 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 32 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-36” Operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırılmayacağı mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Terör örgütü PKK’ya 32 ilde operasyon: 208 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde Kahramanlar-36 operasyonları düzenledi.

208 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

Operasyonlar; Bölücü Terör Örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan Örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı.

"4 MEVSİM OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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Terör örgütü PKK'ya 32 ilde operasyon: 208 gözaltı
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