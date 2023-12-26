Kahramanlar törenle memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şehitler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katlıdığı törende yapılan duaların ardından Piyade Teğmen Ramazan Günay; İzmir'e, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan; Denizli'nin Tavas ilçesine,Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı; Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat'ın Almus ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu; Sinop'un Boyabat ilçesine ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına gönderildi. Şehitler buradan da memleketlerine uğurlandı.