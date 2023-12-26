Kayseri’de şehit aileleri ve gaziler şehitler için yürüdü

Kayseri İl kültür Müdürlüğü önünde toplanan şehit aileleri, gaziler ve STK temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla kartal Hava şehitliği'ne yürüdü. Kalabalık yürüyüş esnasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atarak tekbir getirdi.
Kartal Hava Şehitliği önünde basın açıklaması yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, terörün alçak saldırısı sonucunda şehit verdiklerini belirterek; "Bu saldırılara karşı intikam duyguları içerisindeyiz. Milletimizin birlik ve beraberliği terör örgütlerine karşı en güçlü silahımızdır.
Bu mücadelede asla geri atmayacak, terörü temizleyene kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, milletimizin güvenliği için kutlu devletimiz her türlü önlemlerini almaya devam edecektir. PKK'lı vatan hainlerinin saldırısında vatan evlatlarımız şahadet şerbetini içmişlerdir. Yaralı askerlerimiz bulunmaktadır. Yiğitlerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.