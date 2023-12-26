Kayseri’de şehit aileleri ve gaziler şehitler için yürüdü

Bu mücadelede asla geri atmayacak, terörü temizleyene kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, milletimizin güvenliği için kutlu devletimiz her türlü önlemlerini almaya devam edecektir. PKK'lı vatan hainlerinin saldırısında vatan evlatlarımız şahadet şerbetini içmişlerdir. Yaralı askerlerimiz bulunmaktadır. Yiğitlerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.