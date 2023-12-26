Mahkeme kararını yok sayan Tunç Soyer ve bürokratlarına ön inceleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1992 yılında hizmete açılan Harmandalındaki çöp depolama alanında çöplükten sızan pis sular zaman içinde bölgede heyelana neden oldu. Çok sayıda ev ve hayvan ağılı can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltılırken Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak Harmandalına çöp dökümünün bir an önce durdurulmasını talep etti. Kazar'ın talebini yerinde bulan mahkeme, 23 Haziran'da çöp dökümünün durdurulması yönünde karar verdi.
BÜYÜKŞEHİR 5 AYDIR MAHKEME KARARINI UYGULAMIYOR
Mahkeme kararlarının 30 gün içinde idare tarafından uygulanma zorunluluğu olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararını yok sayarak Harmandalı'na aradan geçen 5 ayı aşkın süre boyunca çöp dökmeye devam etti. Mahalle sakinleri çöplüğe giden yolu çöp kamyonlarının geçişine kapatsa da sonuç değişmedi. Bunun üzerine Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere mahkeme kararını uygulamayan, olayda sorumluluğu bulunan belediye bürokratları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
VALİLİK ÖN İNCELEME BAŞLATTI
Belediye bürokratları devlet memuru olduğu için Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Valiliği'ne yazı yazarak iddiaların araştırılmasını, doğru ise sorumlular hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti. Savcılığın talebi üzerine İzmir Valiliği muhakkik atayıp ön inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre muhakkik, yürüttüğü ön inceleme sonrasında hazırladığı raporu geçtiğimiz günlerde İzmir Valiliği'ne teslim etti.
KAZAR, SABAH'A KONUŞTU
Yaptığı başvuru ile İdare Mahkemesinden Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulması yönünde karar çıkartan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, SABAH'a konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çöplükten sızan pis suların bölgede heyelana neden olduğunu hatırlatan Kazar; "Bilim insanları çöp dökümüne devam edilmesi halinde bölgede büyük bir felaketin yaşanabileceğini, can ve mal kayıplarının meydana gelebileceğini belirtip Harmandalına çöp dökümünün bir an önce durdurulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İzmir 4. İdare Mahkemesi, bilim insanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda geçtiğimiz Haziran ayında Harmandalına çöp dökümünün durdurulması yönünde karar verdi. Tüm bunları görmezden gelen, yok sayan Büyükşehir Belediyesi mahkemenin verdiği 'çöp dökümünü durdurun' kararını da tanımadı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İdarenin, mahkeme kararını 30 gün içinde uygulama zorunluluğu olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalında hukuku ayaklar altına alıp çöp dökümüne devam etti, resmen suç işledi. Bizde mahkeme kararlarının bir an önce uygulanması, Harmandalında yaşanan hukuksuzluk ve kural tanımazlığın son bulması için sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Harmandalı sakinleri olarak mahkeme kararlarının ivedilikle uygulanmasını, çöplüğün büyük bir felaket yaşanmadan kapatılmasını talep ediyoruz. Kentte yaşayan herkes gibi bizimde insanca yaşama hakkımız var." Diye konuştu.
BİR AN ÖNCE TEDBİR ALINMALI
Çöplüğün kapatılıp bir an önce heyelanın önlenmesine ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Kazar: "Bu güne kadar bizim çağrılarımıza kulak tıkayıp bilimsel raporları, mahkeme kararlarını görmezden gelenler her ne hikmetse yerel seçime sayılı gün kala sanki geçmişte sesimize kulak verip mücadelemize destek vermiş gibi yanımızda durmaya başladılar. Buradaki tehlikenin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu biz değil bilim insanları söylüyor. Herkes gibi bizde ölüm korkusu olmadan insanca yaşamak istiyoruz. Tüm yetkilileri Harmandalında büyük bir felaket yaşanmadan önlem almaya davet ediyoruz." diye konuştu.
BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Valiliğin başlattığı ön inceleme sonucunda muhakkikin hazırladığı rapor süreç için belirleyici olacak. Eğer muhakkik raporunda soruşturma açılması yönünde görüş belirtirse dosya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önüne gidecek. Yerlikaya soruşturma izni verirse Soyer ve olayda sorumluluğu bulunan bürokratlar hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiası ile yargılama sürecinin de önü açılmış olacak.