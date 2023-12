Mahkeme kararını yok sayan Tunç Soyer ve bürokratlarına ön inceleme

KAZAR, SABAH'A KONUŞTU

Yaptığı başvuru ile İdare Mahkemesinden Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulması yönünde karar çıkartan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, SABAH'a konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çöplükten sızan pis suların bölgede heyelana neden olduğunu hatırlatan Kazar; "Bilim insanları çöp dökümüne devam edilmesi halinde bölgede büyük bir felaketin yaşanabileceğini, can ve mal kayıplarının meydana gelebileceğini belirtip Harmandalına çöp dökümünün bir an önce durdurulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İzmir 4. İdare Mahkemesi, bilim insanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda geçtiğimiz Haziran ayında Harmandalına çöp dökümünün durdurulması yönünde karar verdi. Tüm bunları görmezden gelen, yok sayan Büyükşehir Belediyesi mahkemenin verdiği 'çöp dökümünü durdurun' kararını da tanımadı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İdarenin, mahkeme kararını 30 gün içinde uygulama zorunluluğu olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalında hukuku ayaklar altına alıp çöp dökümüne devam etti, resmen suç işledi. Bizde mahkeme kararlarının bir an önce uygulanması, Harmandalında yaşanan hukuksuzluk ve kural tanımazlığın son bulması için sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Harmandalı sakinleri olarak mahkeme kararlarının ivedilikle uygulanmasını, çöplüğün büyük bir felaket yaşanmadan kapatılmasını talep ediyoruz. Kentte yaşayan herkes gibi bizimde insanca yaşama hakkımız var." Diye konuştu.