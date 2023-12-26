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Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:20

MKP üyesi firari hükümlü yakalandı

Adana’da silahlı terör örgütü MKP’ye üye olmak gibi 3 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası alan Hakan Yay, polis tarafından yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin arından cezaevine gönderildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MKP üyesi firari hükümlü yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'MKP silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü adına propaganda yapmak' ve 'toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet' suçlarından hakkındaki 8 yıl hapis cezası kesinleşen Hakan Yay'ı (31) yakalamak için çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

TEM ekipleri, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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MKP üyesi firari hükümlü yakalandı
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