MKP üyesi firari hükümlü yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'MKP silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü adına propaganda yapmak' ve 'toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet' suçlarından hakkındaki 8 yıl hapis cezası kesinleşen Hakan Yay'ı (31) yakalamak için çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

TEM ekipleri, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.