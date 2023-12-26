Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım: Meğerse şehadete gülüyormuş aslanım

Irak'ın kuzeyinde terör saldırısında şehit olan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın kahramanlık dolu hikâyesini, komutanı sosyal medyada yaptığı paylaşımda anlattı. Teröristlerin hain saldırısı sonucu 6 askerin şehit düşmesi sonrasında şehitlerin acısı sürüyor. Şehit yakınları büyük acı yaşarken onları tanıyanlar ise sosyal medyada duygu dolu mesajlar paylaşıyor.Önceki gün memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın daha önce görev yaptığı yerdeki komutanı sosyal medyada duygulandıran bir paylaşım yaptı. Paylaşımda komutanı, şehit Yılmaz'ın bölgeye gitmek için nasıl can attığını şu sözlerle ifade etti: "Şehidimiz Semih daha önce görev yaptığı yerde benim askerimdi. Birlikte deprem bölgesinde günlerce görev yaptık.Orada yaptığı işten hep gurur duyardı ama sürekli yanıma gelip 'Komutanım ben bölgeye gitmek istiyorum' derdi. Bölgeye gidebilmek için de dilekçesini vermişti. Uzun yapılı bir çocuktu, kolay kolay bir yere sığdıramazdım onu, şimdi tabuta sığdı. Bölgeye gidebilmek için bütün şartlarını zorladı, en sonunda ataması çıktığında koşarak yanıma geldi 'Komutanım gidiyorum sonunda' diyerek gülüyordu. Meğerse şehadete gülüyormuş aslanım."