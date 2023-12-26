Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor. Terör operasyonlarının devam ettiğini belirten Ömer Çelik "Terör örgütlerine müsaade etmeyiz" dedi. Çelik aday mesaisinin de sürdüğünü bildirdi. Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözlerini ise "Özgür Özel Netanyahu ve terör örgütleri ile aynı düzlemdedir" sözleriyle tanımladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Bölgemizde ve sınırlarımızın yakınında yeni bir takım siyasi oluşumlar meydana getirmek için üretilen siyasi projeler var. Buna müsaade etmeyeceğimizi ifade ederek birçok harekat gerçekleştirdik. Güvenliğimizin herhangi bir pazarlık konusu olmayacağını dünyaya gösterdik. TSK terör örgütlerine karşı güçlü bir şekilde operasyonlarına devam ediyor. Onları ve onların arkasındakileri yenecek gücümüz var. Egemenliğimizi korumak için mücadelemizi kararlılıklar sürdüreceğiz. MİT, polisimiz, jandarmamız Türkiye'nin haklarını koruyacak güce ve imkanlara sahiptir. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar biz bu topraklarda hür yaşayalım diye can verdiler.

ADAY MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanımız normal mesaisine devam ederken illerimizle görüşmeye devam ediyor. Geçen sefer istişareler tamamlandı demiştim. Bazı yerlerde aday belirleme süreci tamamlandı diye yazıldı. Bu ikisi farklı. Dün Konya, Kahramanmaraş, Antalya ve Eskişehir ile bu istişareler yapıldı. Bugün de Hatay, Aydın, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van'la istişareler tamamlanmış olacak. Bütün çalışma arkadaşlarımızın görüşlerini almak, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aday toplantısı daha sonraki görüşmelerde ele alınacak.

"ÖZGÜR ÖZEL NETANYAHU İLE AYNI DÜZLEMDE"

Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP nasıl istikamet çizecek diye yapılan tartışmaları netleştirdi. Çeşitli beklentilerde olan kesimler vardı. Anlaşıldığı kadarıyla yalan ve yıkım siyasetine devam edeceği netleşmiş oldu. Orada kullandığı bir ifade var Cumhurbaşkanımıza yönelik. 'Hain' diye bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanımıza kimlerin hain dediğini biliyoruz. Netanyahu böyle söyler. Terör örgütü PKK böyle söyler. Özel'in söylediği cümleler bunlarla aynı düzleme yerleşmiştir. Netanyahu gibilerinin PKK gibi terör örgütlerini sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı cümleleri tekrar etmek gibi bir misyonu seçmişse kendisinin bileceği bir iştir. Türkiye siyasetine sürülen bu lekeye üzülürüz. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın beklentileri var. Onlara yapılan bu kötülüğe üzülürüz. Nefret siyaseti nasıl yapılır, bunu koordinatları nedir? Bugünkü konuşmada bunu gösterdi.

"SİYASİ KÖTÜLÜĞÜ MİLLETİMİZ ENGELLEDİ"

Kötü insanlar diye bir ifade kullandı. Kötü nedir, kötülük nedir biliriz. En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi siyasi kötülüğü yapmak üzere 14 Mayıs öncesinde neler yaptığını gördük. Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bir yaklaşım sergilediler. Bu siyasi kötülüğü milletimiz engelledi. Kötülüğün ne kadar organize olduğu seçimden sonra ortaya çıktı. Gizli pazarlıklılar, gizli işbirlikleri ortaya çıkınca siyasi kötülüğün odağının hangi yönetim olduğu ortaya çıktı. Bu bize zarar vermez. Gördüğüm şudur, Özgür Özel CHP'ye kötülük yapacak. Bunu bugünkü konuşmasında ortaya koydu. 'Bedava siyaset dönemi bitti'. Bu teröre karşı ortak bildiriye imza atmayınca bu ifadeyi kullandılar. Bildiri teklifi muhalefetten geldi. Bize sorulduğunda 'biz tabii ki de destek veririz' dedik. Cumhur İttifakı buna destek verdi. Terörü kınıyormuş gibi yaparak bir yandan da belli bir takım siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde bildiriye imza atmadılar. Vatandaştan tepki görünce bir bildiri yayınladılar. Hiçbir gerekçe ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez.