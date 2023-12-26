SON DAKİKA | İsveç’e NATO vizesi: Komisyondan geçti

Son dakika haberi... TBMM Dışişleri Komisyonu, 26 Aralık'ta toplanıp İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü görüşmeye devam etti.
Komisyonun gündeminde yer alan NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
KOMİSYONDAN GEÇTİ
NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
Teklif, TBMM Genel Kurul gündemine getirilecek.. Genel Kurul'da protokolün kabul edilmesi ile İsveç'e üyelik yolu açılmış olacak.