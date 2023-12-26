Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İsveç'e NATO vizesi: Komisyondan geçti
Giriş Tarihi: 26.12.2023 19:04 Son Güncelleme: 26.12.2023 19:14

SON DAKİKA | İsveç'e NATO vizesi: Komisyondan geçti

Son dakika haberi... NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda da görüşülecek. Teklifin Genel Kurulda onaylanması halinde İsveç'e NATO üyeliği yolu açılacak.

SON DAKİKA | İsveç’e NATO vizesi: Komisyondan geçti

Son dakika haberi... TBMM Dışişleri Komisyonu, 26 Aralık'ta toplanıp İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü görüşmeye devam etti.

Komisyonun gündeminde yer alan NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Teklif, TBMM Genel Kurul gündemine getirilecek.. Genel Kurul'da protokolün kabul edilmesi ile İsveç'e üyelik yolu açılmış olacak.

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SON DAKİKA | İsveç'e NATO vizesi: Komisyondan geçti
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