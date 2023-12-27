11 gün arayla şehit oldular... Son fotoğrafları duygulandırdı

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, 12 Aralık'ta Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. Pençe- Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'da 24 Aralık'ta memleketi Elazığ'da defnedildi.
11 gün arayla şehit oldukları öğrenilen 2 silah arkadaşının sosyal medyada yayınlanan son fotoğrafı duygulandırdı. 'Bizemanet' adlı sayfada yer alan fotoğrafa 'Vatan size minnettar' yorumlarıyla dualar edildi.