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Giriş Tarihi: 27.12.2023 11:25

11 gün arayla şehit oldular... Son fotoğrafları duygulandırdı

Pençe Kilit operasyonunda 11 gün arayla şehit olan kahraman askerler Piyade Teğmen Eril Alperen Emir ile Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın birlikte çekilmiş son fotoğrafı duygulandırdı.

MİHRİBAN KOÇAKER
11 gün arayla şehit oldular... Son fotoğrafları duygulandırdı

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, 12 Aralık'ta Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. Pençe- Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'da 24 Aralık'ta memleketi Elazığ'da defnedildi.

11 gün arayla şehit oldukları öğrenilen 2 silah arkadaşının sosyal medyada yayınlanan son fotoğrafı duygulandırdı. 'Bizemanet' adlı sayfada yer alan fotoğrafa 'Vatan size minnettar' yorumlarıyla dualar edildi.

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11 gün arayla şehit oldular... Son fotoğrafları duygulandırdı
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