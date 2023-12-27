Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı mesajı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni asgari ücret ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023