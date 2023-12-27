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Giriş Tarihi: 27.12.2023 18:25

Başkan Erdoğan'dan 'Mehmet Akif Ersoy' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA
Başkan Erdoğan’dan ’Mehmet Akif Ersoy’ paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

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Başkan Erdoğan'dan 'Mehmet Akif Ersoy' paylaşımı
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