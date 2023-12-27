Başkan şehit ailesi ile görüştü! Taziye sırasında duygulandıran anlar





ÇOK SEVDİĞİ ERDOĞAN'IN SESİNİ DUYDU

Babayla görüşen Başkan Erdoğan, kendisinin sesini duymak isteyen şehidin kız kardeşi Büşra'nın da isteğini geri çevirmedi. Zeybekci'nin yardımıyla Erdoğan ile görüşen Büşra, "Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin hayranınızım, ben sizi çok seviyorum" derken, Başkan Erdoğan ise genç kıza, "Allah razı olsun. Sevenlerin çok olsun inşallah. İnşallah Ankara'da veya Denizli'de görüşme fırsatını buluruz" şeklinde karşılık verdi.