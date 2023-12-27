Büyükşehirlerde fetret devri sona erecek

AKParti Genel Merkezi'nde önceki gün Antalya İl Teşkilatı ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın geri kazanılması için teşkilata talimat verdi. Erdoğan'ın, "Antalya'nın yeniden gerçek belediyecilik ile buluşturulması gerekiyor. Bu yüzden teşkilatın var gücü ile çalışması gerekiyor. 31 Mart seçimlerinde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım. Şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım" dediği öğrenildi. Erdoğan, bizzat başkanlık ettiği il temayül toplantılarında teşkilatın taleplerini dinliyor. İl temayüllerinde sona yaklaşıldı. Bu kapsamda dün 6 il teşkilatı ile görüşen Erdoğan, bugüne kadar 28 büyük şehrin teşkilatı ile bir araya gelmiş oldu.Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün genel merkezde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, aday belirleme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Bütün çalışma arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın en derinlemesine görüşlerini almak, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstişarelerin tamamlanmasından sonra aday belirleme safhası daha sonraki toplantılarda ele alınacak."