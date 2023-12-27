Denizli’de şehit cenazesinde CHP çelengi parçalandı

Pençe-Kilit bölgesinde, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın Denizli'nin Tavas ilçesindeki cenaze töreninde CHP'nin yolladığı çelengin parçalandığı görüldü.

Kaldırım kenarına yırtılıp, çiçekleri yere atılan çeleng hakkında CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum da açıklama yaptı.

"ÇELENGİMİZİ PARÇALADILAR"

Horzum, "Şehit cenazelerinde Tavas'taydık. Gerçekten yüreğimiz yandı. Bağrımıza taş basıldı. Biz orada da sağduyumuzu, Tavas halkı gibi Denizli halkı gibi Türkiye halkı gibi metanetimizi, soğukkanlılığımızı korumaya devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Hiç kimse buradan bir provokatörlük beklemesin, buradan onlara ekmek çıkmaz. Bu milletin sağduyusu var. Bu milletin yüreğinde acı varken kalkıp da bu milleti kışkırtmaya bölmeye ötekileştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez diyorum. Artık yeter diyoruz" ifadelerini kullandı.