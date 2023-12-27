İstanbul Emniyeti’nde “Ara” atama! 5 ilçenin emniyet müdürleri değişti

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde "Ara Atamalar" yapıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İstanbul Anadolu Yakası İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olurken; Hüseyin Güleç, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü oldu. Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun, Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yeni Esenler İlçe Emniyet Müdürü ise Muhammet Ahmet Katipoğlu oldu. Son atamalarda Aşkın Kılıçkeser, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü; Necati Aktuğ Şahin de Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Ercan Bilgili'nin ataması, Turizm Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak yapıldı. Gülseda Torun, Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı; Gürol Dikyol, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı; Mehmet Baysal ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.