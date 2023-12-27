Kurtulmuş: TBMM, Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır



'BİZ BU OYUNU BOZACAĞIZ'

Kurtulmuş, karşı karşıya kalınan bu saldırıların, basit bir saldırıdan ibaret olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel koskoca Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan ve ondan sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar. Bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, bir unsuru, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar. Bu oynanan oyunun farkındayız. Orta Doğu'daki gelişmeleri hep beraber görüyoruz. Bu bölgenin daha fazla dağılmasının, parçalanmasının, bölünmesinin senaryosu olan bu terör siyasetinin sona erdirilmesi için Türkiye olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz ve Allah'ın izniyle mutlaka kazanacağız. Biz bu oyunu bozacağız; arkasında kim olursa olsun, bunlara kim silah, askeri, lojistik, istihbari destek sağlarsa sağlasın, sonunda kazanan Türk milleti olacaktır, devletimiz olacaktır. Allah'ın izniyle bu hainleri ve arkasındaki hain planları darmadağın ederek bu bölgenin sulh ve selamet içerisinde olmasını hep birlikte sağlayacağız. Milletçe bir ve beraberiz. Hep birlikte bu ortak milli hedef doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, emniyet kuvvetlerimize sonsuz desteğimizi bir kere daha teyit etmek için buradayız. Başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Bütün kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum."