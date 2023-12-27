MİT’ten nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Sınır ötesinde saha ajanları aracılığıyla örgüt yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenleyen Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Kuzey Irak Hakurk ve Metina'daki üs bölgesinde güvenlik güçlerimize yönelik eylemler sonrasında Suriye'de bulunan 50 PKK hedefini SİHA'larla yok etmişti.

Geçtiğimiz gün Süleymaniye'de PKK/KCK Öz Savunma Birlikleri sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getiren MİT, başarılı bir operasyon daha yaptı.