İkna sonucu teslim oldu, ailesiyle buluşturuldu

Şırnaklı M.A., geçen yıl Eylül ayı içerisinde çalışmaya gittiği Avrupa'da PKK terör örgütüne müzahir kişilerle tanışarak örgüte katıldı. Belçika, Fransa, Yunanistan'da örgütün kırsal alanda yaptığı ideolojik eğitimlerin ses kayıtları dinletilip, terör örgütüne ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutularak eğitim alan M.A, daha sonra Irak'a gönderildi. Aynı tarihte oğlunun Irak'a geldiğini öğrenen anne, Irak'a giderek henüz örgüte katılmayan oğlu ile buluştu.

JANDARMA İKNA ETTİ

Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları kapsamında M.A.'nın önce annesi üzerinden ardından Şırnak İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen ikna çabaları neticesinde örgüte katılmaktan vazgeçmesi sağlandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının titizlikle sürdürdüğü çalışmalar sonucu annesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edilen M.A. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Habur Kara Hudut Kapısından teslim alındı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan adli işlemlerin sonrasında M.A., sevk edildiği adli makamlarca Yurt Dışı Yasağı konularak serbest bırakıldı.