Özgür Karabat’ın 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırtması büyük tepki çekmişti: HSK’dan o hakime soruşturma!

BOZULAN TRAMVAY HABERİ BİLE KALDIRILDI

Verilen kararın içindeki bir ayrıntı da gözlerden kaçmadı. Adeta bir sipariş gibi yürürlüğe sokulan mahkeme kararı ile İstanbul'da bozulan bir tramvay ile ilgili habere de erişim engeli getirildi.

BAKANLIK TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA HABERİ HANGİ GEREKÇE İLE KALDIRILDI?

İETT bakım ve onarım ihalesinde yaklaşık 2 milyar liralık bir vurgun olduğu iddia edildi. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. MASAK, Karabat ve İBB yönetiminin içinde olduğu iddia edilen vurgun ile ilgili soruşturma başlattı. Karabat'ın özellikle seçtiği anlaşılan Bodrum'daki yerel mahkemenin soruşturma haberine bile engelleme getirebilmesi hayrete düşürdü.