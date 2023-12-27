Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ'cü Cezayir'de yakalandı
Giriş Tarihi: 27.12.2023 11:51 Son Güncelleme: 27.12.2023 12:01

Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ'cü Cezayir'de yakalandı

Son dakika haberi: Firari FETÖ/PDY mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ’cü Cezayir’de yakalandı

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

(Mustafa Bircan)

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

(Mustafa Tan)

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

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Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ'cü Cezayir'de yakalandı
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