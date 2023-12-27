Suriye sınırında saldırı girişimi son anda engellendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." diyerek 4 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.