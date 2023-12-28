SON DAKİKA | Emniyet’te ’FETÖ’ operasyonu: Bakan Yerlikaya duyurdu! 445 emniyet mensubu açığa alındı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 4⃣4⃣5⃣ aktif emniyet mensubu açığa alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.
Terör örgütleri ve iş… pic.twitter.com/y1iqZex3t7