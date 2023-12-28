SON DAKİKA | Emniyet’te ’FETÖ’ operasyonu: Bakan Yerlikaya duyurdu! 445 emniyet mensubu açığa alındı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.