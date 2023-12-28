Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Emniyet'te 'FETÖ' operasyonu: Bakan Yerlikaya duyurdu! 445 emniyet mensubu açığa alındı
Giriş Tarihi: 28.12.2023 17:26 Son Güncelleme: 28.12.2023 17:47

SON DAKİKA | Emniyet'te 'FETÖ' operasyonu: Bakan Yerlikaya duyurdu! 445 emniyet mensubu açığa alındı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

SON DAKİKA | Emniyet’te ’FETÖ’ operasyonu: Bakan Yerlikaya duyurdu! 445 emniyet mensubu açığa alındı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | Emniyet'te 'FETÖ' operasyonu: Bakan Yerlikaya duyurdu! 445 emniyet mensubu açığa alındı
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