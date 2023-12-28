İzmir’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şüphelilere yakalama kararı çıkartıldı. Örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle Suriye uyruklu toplam 9 şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri devam ederken, hakkında idari işlem yapılan 4 şüpheli ve şüphelilerin ailelerinden 8 yetişkin 15 çocuk olmak üzere toplam 23 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.