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Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:39

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ve gözaltına alınan şüphelilerin ailelerinden de 23 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şüphelilere yakalama kararı çıkartıldı. Örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle Suriye uyruklu toplam 9 şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri devam ederken, hakkında idari işlem yapılan 4 şüpheli ve şüphelilerin ailelerinden 8 yetişkin 15 çocuk olmak üzere toplam 23 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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