Son dakika: MSB tüm soruları tek tek cevapladı! "Girilemez denilen yerler artık kontrol altında"

Saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya başsağlığı ve sabır dileyen Aktürk, "Hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylece 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberinde TSK komuta kademesinin 22-23 Aralık'ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrası düzenlenen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiğini belirten Aktürk, Bakan Güler'in bölgeye giderek, şehitler için Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen uğurlama törenlerine katıldığını ve terör saldırılarında yaralanan personeli hastanede ziyaret ettiğini hatırlattı.