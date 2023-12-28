Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 28.12.2023 12:40 Son Güncelleme: 28.12.2023 13:47

Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: AFAD verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. Şiddetli deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları..

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 17.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen sarsıntı vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetini 4.6 olarak açıkladı.

Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"HENÜZ OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Mal ve can kaybı noktasında olumsuz bir durum ulaşmadı" dedi.

SON DAKİKA! Malatya'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler | Video

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
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