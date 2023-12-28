Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.