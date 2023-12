Emine Erdoğan: Tehdit edici unsurlara karşı, her türlü savunmayı güçlendirmeliyiz

"Turkcell Geleceği Yazanlar Platformu 10'uncu Yıl Programı" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ve çok sayıda programcının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İNSANLIĞA, BUGÜNE KADAR SAHİP OLMADIĞI NİCE, DEĞERLİ İMKANLAR SUNUYOR"

Programda konuşan Emine Erdoğan, "Ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan, genç kızlarımızın ve kadınlarımızın, bu gelecek yazımında rol alması ise, ülkemizin gelişmesi için harcanan çabanın, iki katına çıkarılması demektir. Bu gözle bakıldığında, bir gelecek meselesi olan, siber güvenlik alanında, kadın çalışanların sayısını arttırmak, kadınların, sektörde daha fazla, varlık göstermelerini sağlamak ve bu alanda farkındalık yaratmak, ayrı bir önem kazanacaktır. Şu bir gerçek ki, dijital dönüşüm, insanlığa, bugüne kadar sahip olmadığı nice, değerli imkanlar sunuyor. Bilgiyi, mekândan bağımsızlaştırarak, daha kolay erişilebilir olması dolayısıyla, fırsat eşitliğine katkı sağlıyor. Geçmişte, ilim tahsili için, aylarca süren yolculuklar, uzun süren araştırmalar gerekirken, bugün, dünyanın bilgisi, avuçlarımızın içinde bulunuyor. Kütüphanelere açık erişim, müzelerin dijitale aktarımı, uzaktan eğitim gibi olanaklar, cinsiyet temelli kısıtlamaları ve zihinlere kazınmış bariyerleri aşmayı, kolaylaştırıyor" diye konuştu.

"TEHDİT EDİCİ UNSURLARA KARŞI, HER TÜRLÜ SAVUNMAYI, GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Erdoğan, "Gerçek dünyadaki suçlar ve hak ihlâlleri için yaptığımız gibi, sanal alem için de, altyapı kurmak, teknoloji okuryazarı olmak ve tehdit edici unsurlara karşı, her türlü savunmayı, güçlendirmek için çalışmalıyız. Dolayısıyla, eğitimini aldığınız program, kişisel verilerin korunmasından, toplumsal değerlere, aileye, çocuklarımıza kadar, aslında, yaşamın her alanını kapsıyor. Gün geçtikçe önem kazanan bu sektör, kadınlarımız için de, çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte, ilk büyük ölçekli bilgisayarı, bir kadının geliştirdiğini, ilk gizli kodlama sistemini, yine bir kadının yazdığını, hatırlatmak isterim. Sizler de, 'Siber Güvenliğin Süper Kadınları' olarak, bugün ve gelecekteki hemcinslerinize, rol model teşkil ediyorsunuz. Genç kızlarımızın ve kadınlarımızın, ellerine emanet edilen geleceğimizi, bir nakış gibi, ince ince işleyerek, gelecek nesillere bırakacağına, hiç şüphem yok. Zihinlerdeki prangalar kırıldıkça, kadın dirayeti ve zarafeti, her alana taşındıkça, bilgi teknolojilerinde, çığır açan bir ülke olmaya, daha da yakınlaşacağız. Kadın eli değen dijital dönüşümün, daha vicdanlı bir gelecek vadettiğine ve sanal alemin, sayenizde, herkes için, daha güvenli olacağına, yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SANAL DÜNYANIN ESİRİ OLMADAN, TÜM İNSANLAR İÇİN, ÖZGÜRLÜĞÜN KAPILARINI ARALAMANIZI, TEMENNİ EDİYORUM"

Emine Erdoğan, "Unutmayın ki teknoloji alanında kaydettiğimiz, her türlü gelişim, varmak istediğimiz menzil değil, bizi esas sonuca götürecek, birer araçtır. Teknoloji ile kurduğunuz ilişkide, adeta bir pergel misali, vicdanınızı, sizi üstün kılan erdemlere ve değerlere sabitleyip, zihninizi, uçsuz bucaksız keşifler yolculuğuna, çıkarmalısınız. Sadece askeri ve ticari alanda sınırlı kalmayan, bu reelden sibere göç hareketinde, insanlığın kültürel ve sosyal mirasına da sahip çıkacak, bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Başarıya giden yolda, sanal dünyanın esiri olmadan, tüm insanlar için, özgürlüğün kapılarını aralamanızı, temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KADINLARIN EKONOMİK GÜÇLENMESİ SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Bakanlık olarak hizmet ve destek yelpazemiz içerisinde, genç kadınların ekonomik hayata katılımlarına yönelik önemli projeler yürütüyoruz. İl müdürlüklerimizin koordinasyonunda finansal konuların ve risklerin anlaşılması, farkındalığın artırılması amacıyla 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri' gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 81 ilde 291 etkinlik ile 748 bin 856 katılımcıya ulaştık ve eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakanlığımız öncülüğünde özel sektör işbirliğinde 2016 yılı itibariyle 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz. Proje ile mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, onların mesleğinin rol modelleri haline gelebilmelerini hedefliyoruz" dedi.

Proje kapsamında hayata geçirilen 'Siber Güvenliğin Süper Kadınları' , 'Geleceği Yazan Kadınlar-Gaziantep Yazılım Test Uzmanlığı' ve 'Gönül Bağı - Yazılım Yetiştirme' programlarının mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende ayrıca 'Siber Güvenliğin Süper Kadınları' tarafından yazılan 'Siber Güvenlik El Kitabı da ilk kez tanıtıldı.