‘Garson’ şifresi kırıldı, 445 emniyet mensubu FETÖ’den açığa alındı

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasındaki "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı oldu. FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerinin bulunduğu SD kart, MİT tarafından 6 yıl sonra çözüldü. MİT, şifresini kırdığı 57 bin belgeyi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na (KOM) teslim etti. KOM Başkanlığı'nın yaptığı incelemelerde FETÖ'nün 4 bin 672 mahrem sorumlusunun isminin deşifre edildiği belirtildi. Bunlardan 3 bin 400'ünün kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu 'mahrem abla' oldukları iddia edildi. FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen komiser ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 445 aktif emniyet mensubu açığa alınarak idari soruşturma başlatıldı. Bunlardan 63'ünün İstanbul kadrosundan olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle mücadelemizi durmadan sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.