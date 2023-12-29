Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Dava, 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.Öte yandan, Google Sözcüsü Jose Castaneda, söz konusu iddiaları reddederken yasal yollarla kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını kaydetmişti.