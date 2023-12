Otoyolda sis faciası: 10 ölü 61 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün feci bir kaza meydana geldi. Saat 04.45 sıralarında İstanbul yönü Taşkısığı mevkiinde yoğun sis nedeniyle 3'ü otobüs, 1'i TIR olmak üzere 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada iddiaya göre, ilk olarak hafif ticari araç önündeki TIR'a arkadan çarptı. Daha sonra ise cenaze töreni için gittikleri Giresun'dan İstanbul'a dönmek üzere yola çıkanları taşıyan Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüs, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazaya karışan otobüse bu kez başka bir otobüs arkadan çarptı.O esnada yaralanan yolcular otobüslerden can havliyle aşağıya indi. İddiaya göre bir başka otobüs ise kaza sonrası araçlarından inen vatandaşların arasına daldı. Ortalığın can pazarına döndüğü zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri uzun süre araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Kazada, Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), Sedat Değirmenci (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız (31) yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren bir kişinin ise kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma yürüttü. Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık 6 saat sonra yeniden araç trafiğine açıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse bölgeye giderek inceleme yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Öte yandan kazaya karışan araçlardaki 6 sürücü gözaltına alındı. Yaralı bir sürücünün de tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.Olay yerinde incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Bir otomobilin TIR'a çarpmasıyla başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise 20 yaralının tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Vali Karadeniz ile birlikte yaralıları ziyaret eden Başkan Yüce, "Vefat edenlerimiz nedeniyle derin üzüntü içindeyim. Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik" dedi.Kazazedeler yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.Giresun'dan İstanbul'a dönüyorduk. Yoğun sis vardı. Kaza olduğunu gördük. Şoförümüz o esnada durdu. Şoför araçtan inerek, 'Arkaya reflektör koyalım' dedi. Ben de şoförün arkasından indim, o esnada arkadan gelen araç bizim otobüsümüze vurdu. Otobüsler, TIR ve araçlar birbirine girdi. Can pazarı yaşandı.Çok sis vardı. 2-3 metre görüntü yoktu. Kaza sonrası 15-20 kişinin yerde yattığını gördüm. Her yeri kan içinde olanlar vardı.Kayseri'den geliyorduk. Nasıl oldu göremedik, her yer sisliydi. Cam birdenbire patladı, gözüme değdi. Ortalık bir anda karıştı, ne olduğunu anlayamadım. Hemen indik aşağıya.Kazayakarışan Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde bulunanların kanser nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Mandal'ın (33) cenazesi için gittikleri Giresun'dan döndükleri belirtildi. Ölen Erdoğan Mandal ve Kenan Cin'in yakını Halit Cin, "Cenazeden dönerken iki cenazemiz daha oldu" dedi. Kazada ölen hemşire Nihal Yıldız ile avukat Kamil Yıldız'ın da taziye ziyaretine için gittikleri Osmaniye'den döndükleri belirtildi.Kazada ölenlerden Sedat Değirmenci, Ergin Çınar ve Adem Akyol'un kazayı görüp yaralılara yardım etmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. SABAH'a konuşan Selahattin Şahan, "Üç arkadaşımızı kaybetmenin acısıyla yanıyoruz. Arkadaşlarımız mobilya montajı için gittikleri şehirden dönerken kazayı görüp yaralılara yardım için koştu. Bir otobüs hem arkadaşlarımıza hem de kaza yapan araçtan inenlere çarptı. Arkadaşlarımızın yol kenarına çektiği araçta hasar bile yok ama ne yazık ki yardım için koştukları olay yerinde hayatlarını kaybettiler" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki kazaya ilişkin, "Kazayla ilgili soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sis, kar, gizli buzlanma, yağmur gibi yol ve sürüş güvenliğini tehdit eden risklerin arttığı kış mevsiminde sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına daha fazla riayet etmeye çağırıyorum" dedi.