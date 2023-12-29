Özgür Karabat hakkında çıkan haberleri kaldırmıştı: O hakimden geri adım! ’Garabet’ karardan döndü

HABERLER İNKAR EDİLEMEZ KAPSAMDA GERÇEKLİK PAYINA SAHİP

Kararda, "Habere konu yazıların inkar edilemez kapsamda gerçeklik payına yakın nitelikte bulunması, söz konusu haber ve yazıların kamuoyunu bilgilendirme değeri yüksek nitelikte olması, bahse konu haber ve köşe yazılarında bazı cümlelerde sert bir eleştiri getirilmesi ve abartıya kaçmasının basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü anlamında kabul edilebilir olduğu, haber yapma şeklinin ne şekilde olacağını belirlemenin yargı mercilerinin görevi alanında kalmaması, basın özgürlüğünün demokrasi ile yakın ilişkisinin doğal sonucu olarak haber içeriklerinde abartıya ve provakatif dil kullanılmasına izin verecek şekilde geniş yorumlanmasının gerekliliğinin kabul edilmesi gerektiği, ifade özgürlüğünün sadece haber ve fikir içeriklerini korumadığı, bunun yanında haber ve fikirlerin iletilmesi usulünü de koruduğunun gözetilmesi gerektiği, internet ortamında yayınlanan güncel haberlere ilişkin erişimin engellenmesi tedbirinin en son başvurulacak çare olması, çekişmesiz bir dava niteliğinde olan erişimin engellenmesi taleplerinin değerlendirilmesinin, ancak hukuka aykırılığın ve kişilik haklarına müdahalenin ilk bakışta anlaşılacak kadar belirgin olması ve zararın süratle giderilmesinin zorunlu olduğu hallerde işletilmesi gerektiği…" belirtilerek erişim engeli kararlarının kaldırılmasına karar verildi.

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https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/04/chpdeki-kaset-skandalinda-yeni-detaylar

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/12/25/yasak-ask-soku-chpli-vekile-goruntulu-santaj

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/08/30/istanbulda-ulasim-rezaleti-bitmiyor-tramvay-ve-otobuste-ariza

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/09/16/chpli-ozgur-karabatin-santajcilarina-hapis

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/12/09/iettdeki-vurguna-sorusturma

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/12/08/ibbde-732-milyon-tllik-vurgun

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/03/chpde-santaj-skandalinda-detaylar-iste-o-mesajlar

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/04/ozgur-karabat-iddianamesinde-gizli-kamera-detayi

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/12/26/chpdeki-skandalda-tecavuz-intikam-ve-santaj-ucgeni

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/03/04/chpdeki-kaset-santajinda-kilicdaroglundan-skandal-soru-kadin-kac-yasinda-resit-mi