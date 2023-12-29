Özgür Karabat hakkında çıkan haberleri kaldırmıştı: O hakimden geri adım! ’Garabet’ karardan döndü

Kararda, habere konu yazıların inkar edilemez kapsamda gerçeklik payına yakın nitelikte bulunduğu belirtilerek, "Söz konusu haber ve yazıların kamuoyunu bilgilendirme değeri yüksek nitelikte olması, bahse konu haber ve köşe yazılarında bazı cümlelerde sert bir eleştiri getirilmesi ve abartıya kaçmasının basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü anlamında kabul edilebilir olduğu, haber yapma şeklinin ne şekilde olacağını belirlemenin yargı mercilerinin görevi alanında kalmaması…" gerekçeleriyle söz konusu haberlere erişim engeli kararlarının kaldırılmasına karar verildi.
Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinde olan, 4-5 Kasım'da yapılan CHP 8. Olağan Kurultayı öncesi parayla delege satın alma iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında İBB ihalelerinde yolsuzluk iddiaları da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat'ın 254 habere Bodrum 1. ve 2. Sulh Ceza Mahkemelerinden erişim engeli kararı aldırtması sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla 254 habere erişim engeli kararı alan Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimi Fatih Kale hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu inceleme ve soruşturma başlattı.
254 HABERİN ERİŞİM ENGELİ KARARI KALDIRILDI
Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 254 habere erişim engeli getirerek CHP'nin hakimleri gibi hareket eden Fatih Kale, erişim engeli kararlarına yapılan itirazlar üzerine erişim engeli kararından geri adım attı. Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu haberlere erişim engeli kararlarının kaldırılmasına karar verdi.
HABERLER İNKAR EDİLEMEZ KAPSAMDA GERÇEKLİK PAYINA SAHİP
Kararda, "Habere konu yazıların inkar edilemez kapsamda gerçeklik payına yakın nitelikte bulunması, söz konusu haber ve yazıların kamuoyunu bilgilendirme değeri yüksek nitelikte olması, bahse konu haber ve köşe yazılarında bazı cümlelerde sert bir eleştiri getirilmesi ve abartıya kaçmasının basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü anlamında kabul edilebilir olduğu, haber yapma şeklinin ne şekilde olacağını belirlemenin yargı mercilerinin görevi alanında kalmaması, basın özgürlüğünün demokrasi ile yakın ilişkisinin doğal sonucu olarak haber içeriklerinde abartıya ve provakatif dil kullanılmasına izin verecek şekilde geniş yorumlanmasının gerekliliğinin kabul edilmesi gerektiği, ifade özgürlüğünün sadece haber ve fikir içeriklerini korumadığı, bunun yanında haber ve fikirlerin iletilmesi usulünü de koruduğunun gözetilmesi gerektiği, internet ortamında yayınlanan güncel haberlere ilişkin erişimin engellenmesi tedbirinin en son başvurulacak çare olması, çekişmesiz bir dava niteliğinde olan erişimin engellenmesi taleplerinin değerlendirilmesinin, ancak hukuka aykırılığın ve kişilik haklarına müdahalenin ilk bakışta anlaşılacak kadar belirgin olması ve zararın süratle giderilmesinin zorunlu olduğu hallerde işletilmesi gerektiği…" belirtilerek erişim engeli kararlarının kaldırılmasına karar verildi.
İŞTE 'ENGEL' KARARI VERİLEN O HABERLERİMİZ!
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/12/30/chpde-kaset-skandali-kayitlar-elimizde
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/04/chpdeki-kaset-skandalinda-yeni-detaylar
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/12/25/yasak-ask-soku-chpli-vekile-goruntulu-santaj
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/08/30/istanbulda-ulasim-rezaleti-bitmiyor-tramvay-ve-otobuste-ariza
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/09/16/chpli-ozgur-karabatin-santajcilarina-hapis
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/12/09/iettdeki-vurguna-sorusturma
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/12/08/ibbde-732-milyon-tllik-vurgun
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/03/chpde-santaj-skandalinda-detaylar-iste-o-mesajlar
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/04/ozgur-karabat-iddianamesinde-gizli-kamera-detayi
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/12/26/chpdeki-skandalda-tecavuz-intikam-ve-santaj-ucgeni
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/03/04/chpdeki-kaset-santajinda-kilicdaroglundan-skandal-soru-kadin-kac-yasinda-resit-mi